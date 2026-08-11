Сегодняшняя цена HOOD4663

Текущая цена HOOD4663 (HOOD) сегодня составляет $ 0 с изменением 24,13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HOOD на USD составляет $ 0 за HOOD.

На данный момент HOOD4663 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 13 060,79, при оборотном предложении 1,00B HOOD. В течение последних 24 часов, HOOD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HOOD изменился на +26,29% за последний час и на -32,89% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация HOOD4663 (HOOD)

Рыночная капитализация $ 13,06K$ 13,06K $ 13,06K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 13,06K$ 13,06K $ 13,06K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация HOOD4663 составляет $ 13,06K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HOOD составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13,06K.