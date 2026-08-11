Сегодняшняя цена Honeyland

Текущая цена Honeyland (HXD) сегодня составляет $ 0 с изменением 5,72% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HXD на USD составляет $ 0 за HXD.

На данный момент Honeyland занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 70 953, при оборотном предложении 536,51M HXD. В течение последних 24 часов, HXD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,344088, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HXD изменился на +0,44% за последний час и на +5,03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Honeyland (HXD)

Рыночная капитализация $ 70,95K$ 70,95K $ 70,95K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 70,95K$ 70,95K $ 70,95K Оборотное предложение 536,51M 536,51M 536,51M Общее предложение 774 511 911,5061901 774 511 911,5061901 774 511 911,5061901

Текущая рыночная капитализация Honeyland составляет $ 70,95K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HXD составляет 536,51M, а общее предложение – 774511911.5061901. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 70,95K.