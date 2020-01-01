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Топ токенов категории Разведение по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Разведение. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0,9223
+0,13%
+1,69%
+11,12%
$ 159,29M
$ 70,45K
2
Fren Pet
Fren Pet
FP
$ 0,745265
+0,50%
+0,11%
-3,27%
$ 5,36M
$ 33,25K
3
CryptoZoon
CryptoZoon
ZOON
$ 0,0007137
+0,39%
-0,00%
-1,50%
$ 710,75K
$ 9,26K
4
Blockchain Monster Hunt
Blockchain Monster Hunt
BCMC
$ 0,00029516
0,00%
--
-17,84%
$ 295,16K
$ 175,36
5
Kibble
Kibble
KIBBLE
$ 0,00083347
0,00%
-0,01%
+1,11%
$ 280,26K
$ 2,07K
6
Alpaca City
Alpaca City
ALPA
$ 0,01046307
0,00%
-0,01%
-11,47%
$ 278,09K
$ 1,57
7
Playermon
Playermon
PYM
$ 0,00038058
0,00%
+0,04%
-13,80%
$ 200,29K
$ 2,57K
8
My DeFi Pet
My DeFi Pet
DPET
$ 0,00389724
0,00%
--
+0,02%
$ 195,76K
$ 131,63
9
Waves Ducks
Waves Ducks
EGG
$ 1,31
0,00%
0,00%
-8,39%
$ 125,53K
$ 268,38
10
Honeyland
Honeyland
HXD
$ 9,128E-5
0,00%
+5,30%
+4,57%
$ 70,70K
--
11
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0,00035486
0,00%
--
+1,78%
$ 35,80K
$ 0,03
12
Super Useless Token
Super Useless Token
SUT
$ 0,00100784
0,00%
--
+30,59%
$ 34,39K
$ 1,98

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Разведение и почему они так популярны?
Токены категории Разведение представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 12 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $166.88M.
Какой токен из категории Разведение демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Разведение, отслеживаемых на MEXC, HXD продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 5.30% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Разведение находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 12 токенов категории Разведение, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Разведение относятся AXS, FP, ZOON. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Разведение?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Разведение составляет примерно $166.88M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Разведение, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.