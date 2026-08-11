Что такое hi Dollar?

hi использует технологию блокчейн для создания сервисов, управляемых сообществом. Члены hi являются ключевыми заинтересованными сторонами этой экосистемы, и компания стремится максимально повысить ценность членства — а не прибыль.

Чем уникален hi Dollar?

Наш первый продукт — это цифровой кошелёк, который обеспечивает членам наиболее удобный способ оплаты через социальные мессенджеры (первоначально Telegram и WhatsApp, затем LINE, Facebook Messenger и другие). Для получения дополнительной информации посетите сайт hi.com.

На какой блокчейн-сети работает hi Dollar?

hi Dollar работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена HI?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на 2.07% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится hi Dollar?

hi Dollar относится к категории BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать HI с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация hi Dollar?

Его рыночная капитализация составляет ₽119641620.7640878560000, что ставит актив на 2417-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов HI сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 65859645815.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля hi Dollar?

За последний день объем торговли HI составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа hi Dollar колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.