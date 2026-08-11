Какова текущая цена Hemule?

Hemule торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -2.09%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как HEMULE соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -2.09% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если HEMULE превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Hemule показывает себя по сравнению с токенами категории Meme,Ethereum Ecosystem,Cat-Themed?

В рамках сегмента Meme,Ethereum Ecosystem,Cat-Themed HEMULE демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Hemule?

Рыночная капитализация ₽33391955.9290219728000 ставит HEMULE на 3724-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется HEMULE?

Hemule обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку HEMULE?

При наличии в обращении 979998587.911129 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.