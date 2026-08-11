Какова текущая цена Helios Blockchain?

Helios Blockchain торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 0.21%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как HLS соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 0.21% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если HLS превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Helios Blockchain показывает себя по сравнению с токенами категории Infrastructure,Smart Contract Platform,ETF,Layer 1 (L1),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem?

В рамках сегмента Infrastructure,Smart Contract Platform,ETF,Layer 1 (L1),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem HLS демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Helios Blockchain?

Рыночная капитализация ₽29243260.4147870032000 ставит HLS на 3882-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется HLS?

Helios Blockchain обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку HLS?

При наличии в обращении 906432872.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.