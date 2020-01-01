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Топ токенов категории ETF по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе ETF. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Helios Blockchain
Helios Blockchain
HLS
$ 0.00043017
-2.76%
--
-2.79%
$ 389.92K
$ 5.52
2
MatrixETF
MatrixETF
MDF
$ 0.00031374
+0.32%
+0.01%
+0.45%
$ 13.05K
$ 4.69K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории ETF и почему они так популярны?
Токены категории ETF представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 2 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $402.97K.
Какой токен из категории ETF демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории ETF, отслеживаемых на MEXC, MDF продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.01% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов ETF находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 2 токенов категории ETF, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории ETF относятся HLS, MDF. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории ETF?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории ETF составляет примерно $402.97K. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор ETF, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.