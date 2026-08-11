Сегодняшняя цена hamster wif gun

Текущая цена hamster wif gun (HWG) сегодня составляет $ 0 с изменением 38,66% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HWG на USD составляет $ 0 за HWG.

На данный момент hamster wif gun занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 27 338, при оборотном предложении 952,09M HWG. В течение последних 24 часов, HWG торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00105821, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HWG изменился на -7,21% за последний час и на -57,06% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация hamster wif gun (HWG)

Рыночная капитализация $ 27,34K$ 27,34K $ 27,34K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 27,34K$ 27,34K $ 27,34K Оборотное предложение 952,09M 952,09M 952,09M Общее предложение 952 094 045,230807 952 094 045,230807 952 094 045,230807

Текущая рыночная капитализация hamster wif gun составляет $ 27,34K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HWG составляет 952,09M, а общее предложение – 952094045.230807. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 27,34K.