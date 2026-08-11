Сегодняшняя цена Guru

Текущая цена Guru (GURU) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,52% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GURU на USD составляет $ 0 за GURU.

На данный момент Guru занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 14 818,48, при оборотном предложении 99,00M GURU. В течение последних 24 часов, GURU торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,084421, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GURU изменился на -- за последний час и на -34,43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 8,35.

Рыночная информация Guru (GURU)

Рыночная капитализация $ 14,82K$ 14,82K $ 14,82K Объем (24Ч) $ 8,35$ 8,35 $ 8,35 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 14,82K$ 14,82K $ 14,82K Оборотное предложение 99,00M 99,00M 99,00M Общее предложение 99 001 225,37722665 99 001 225,37722665 99 001 225,37722665

Текущая рыночная капитализация Guru составляет $ 14,82K, при 24-часовом объеме торгов $ 8,35. Циркулируещее обращение GURU составляет 99,00M, а общее предложение – 99001225.37722665. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14,82K.