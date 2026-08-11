Сегодняшняя цена Groks Dog

Текущая цена Groks Dog (BOLT) сегодня составляет $ 0,00101423 с изменением 3,16% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BOLT на USD составляет $ 0,00101423 за BOLT.

На данный момент Groks Dog занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 014 185, при оборотном предложении 999,63M BOLT. В течение последних 24 часов, BOLT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0,00104796 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00297984, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BOLT изменился на -0,52% за последний час и на +7,07% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 7,22K.

Рыночная информация Groks Dog (BOLT)

Рыночная капитализация $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Объем (24Ч) $ 7,22K$ 7,22K $ 7,22K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Оборотное предложение 999,63M 999,63M 999,63M Общее предложение 999 633 159,872423 999 633 159,872423 999 633 159,872423

Текущая рыночная капитализация Groks Dog составляет $ 1,01M, при 24-часовом объеме торгов $ 7,22K. Циркулируещее обращение BOLT составляет 999,63M, а общее предложение – 999633159.872423. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,01M.