Сегодняшняя цена Golden Dragon

Текущая цена Golden Dragon (GD) сегодня составляет $ 0,00380564 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GD на USD составляет $ 0,00380564 за GD.

На данный момент Golden Dragon занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 5 209 927, при оборотном предложении 1,37B GD. В течение последних 24 часов, GD торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00380792, тогда как исторический минимум составил $ 0,00367325.

В краткосрочной перспективе GD изменился на -- за последний час и на +0,02% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,88.

Рыночная информация Golden Dragon (GD)

Рыночная капитализация $ 5,21M$ 5,21M $ 5,21M Объем (24Ч) $ 1,88$ 1,88 $ 1,88 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 5,21M$ 5,21M $ 5,21M Оборотное предложение 1,37B 1,37B 1,37B Общее предложение 1 369 000 000,0 1 369 000 000,0 1 369 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Golden Dragon составляет $ 5,21M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,88. Циркулируещее обращение GD составляет 1,37B, а общее предложение – 1369000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,21M.