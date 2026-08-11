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Текущая цена Glory Cat сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация GCAT составляет 45 259 USD. Отслеживайте обновления цен GCAT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Glory Cat сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация GCAT составляет 45 259 USD. Отслеживайте обновления цен GCAT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Glory Cat (GCAT)

Не в листинге

Текущая цена 1 GCAT в USD:

$0,000000423602
$0,000000423602$0,000000423602
+2,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Glory Cat (GCAT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 06:19:14 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Glory Cat

Текущая цена Glory Cat (GCAT) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,79% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GCAT на USD составляет $ 0 за GCAT.

На данный момент Glory Cat занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 45 259, при оборотном предложении 106,96B GCAT. В течение последних 24 часов, GCAT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GCAT изменился на -0,17% за последний час и на +10,21% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Glory Cat (GCAT)

$ 45,26K
$ 45,26K$ 45,26K

--
----

$ 58,36K
$ 58,36K$ 58,36K

106,96B
106,96B 106,96B

137 922 021 863,57822
137 922 021 863,57822 137 922 021 863,57822

Текущая рыночная капитализация Glory Cat составляет $ 45,26K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GCAT составляет 106,96B, а общее предложение – 137922021863.57822. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 58,36K.

История цен Glory Cat в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,17%

+0,79%

+10,21%

+10,21%

История цен Glory Cat (GCAT) в USD

За сегодня изменение цены Glory Cat на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Glory Cat на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Glory Cat на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Glory Cat на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,79%
30 дней$ 0+9,99%
60 дней$ 0-2,21%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Glory Cat

Прогноз цены Glory Cat (GCAT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GCAT в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Glory Cat (GCAT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Glory Cat потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Glory Cat достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены GCAT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Glory Cat».

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Источник Glory Cat (GCAT)

Официальный веб-сайт

Категория :

BNB Chain EcosystemCat-ThemedMeme

О Glory Cat

Какова текущая цена Glory Cat?

Glory Cat торгуется по цене ₽, что отражает изменение цены на уровне 0.79% за последние 24 часа.

Какова рыночная капитализация и рейтинг GCAT?

С рыночной капитализацией ₽3386340.5403037168000 GCAT занимает #7136 место в мире, демонстрируя своё присутствие на рынке криптовалют.

Какой ежедневный объем торгов у Glory Cat?

За последние 24 часа он составил ₽--, что свидетельствует о высоком интересе трейдеров и глубокой ликвидности.

Каково количество токенов в обращении GCAT?

На открытых рынках находится 106962021863.57822 токенов.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Glory Cat колебался между ₽ и ₽, что отражает ежедневную волатильность.

Как Glory Cat соотносится с его историческим максимумом?

Его исторический максимум составляет ₽, что служит ориентиром для оценки долгосрочного потенциала.

Какие долгосрочные фундаментальные факторы влияют на GCAT?

К фундаментальным факторам относятся механизмы предложения, тенденции принятия в категории BNB Chain Ecosystem,Meme,Cat-Themed и динамика развития в сети --.

Как GCAT ведёт себя в разных рыночных условиях?

В периоды высокого объёма торгов ликвидность повышается, а спреды сужаются. В периоды низкого объёма цены могут становиться более нестабильными из-за снижения глубины рынка.

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Страница обновлена: 2026-08-11 06:19:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Glory Cat (GCAT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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