Сегодняшняя цена Glory Cat

Текущая цена Glory Cat (GCAT) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,79% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GCAT на USD составляет $ 0 за GCAT.

На данный момент Glory Cat занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 45 259, при оборотном предложении 106,96B GCAT. В течение последних 24 часов, GCAT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GCAT изменился на -0,17% за последний час и на +10,21% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Glory Cat (GCAT)

Рыночная капитализация $ 45,26K$ 45,26K $ 45,26K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 58,36K$ 58,36K $ 58,36K Оборотное предложение 106,96B 106,96B 106,96B Общее предложение 137 922 021 863,57822 137 922 021 863,57822 137 922 021 863,57822

Текущая рыночная капитализация Glory Cat составляет $ 45,26K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GCAT составляет 106,96B, а общее предложение – 137922021863.57822. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 58,36K.