Сегодняшняя цена Ginnan The Cat

Текущая цена Ginnan The Cat (GINNAN) сегодня составляет $ 0 с изменением 7.21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GINNAN на USD составляет $ 0 за GINNAN.

На данный момент Ginnan The Cat занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 77,895, при оборотном предложении 6.90T GINNAN. В течение последних 24 часов, GINNAN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GINNAN изменился на -0.13% за последний час и на -19.25% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Ginnan The Cat (GINNAN)

Рыночная капитализация $ 77.90K$ 77.90K $ 77.90K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 77.90K$ 77.90K $ 77.90K Оборотное предложение 6.90T 6.90T 6.90T Общее предложение 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4

Текущая рыночная капитализация Ginnan The Cat составляет $ 77.90K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GINNAN составляет 6.90T, а общее предложение – 6899850626973.4. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 77.90K.