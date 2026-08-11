Сегодняшняя цена Ginnan

Текущая цена Ginnan (GINNAN) сегодня составляет $ 0 с изменением 17,16% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GINNAN на USD составляет $ 0 за GINNAN.

На данный момент Ginnan занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 40 661, при оборотном предложении 1,00T GINNAN. В течение последних 24 часов, GINNAN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GINNAN изменился на -0,16% за последний час и на -28,17% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Ginnan (GINNAN)

Рыночная капитализация $ 40,66K$ 40,66K $ 40,66K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 40,66K$ 40,66K $ 40,66K Оборотное предложение 1,00T 1,00T 1,00T Общее предложение 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Ginnan составляет $ 40,66K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GINNAN составляет 1,00T, а общее предложение – 1000000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 40,66K.