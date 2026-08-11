Сегодняшняя цена Gelato

Текущая цена Gelato (GEL) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GEL на USD составляет $ 0 за GEL.

На данный момент Gelato занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 240,674, при оборотном предложении 282.36M GEL. В течение последних 24 часов, GEL торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 4.21, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GEL изменился на -- за последний час и на -2.12% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 6.80.

Рыночная информация Gelato (GEL)

Рыночная капитализация $ 240.67K$ 240.67K $ 240.67K Объем (24Ч) $ 6.80$ 6.80 $ 6.80 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 358.59K$ 358.59K $ 358.59K Оборотное предложение 282.36M 282.36M 282.36M Общее предложение 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Текущая рыночная капитализация Gelato составляет $ 240.67K, при 24-часовом объеме торгов $ 6.80. Циркулируещее обращение GEL составляет 282.36M, а общее предложение – 420690000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 358.59K.