Какова текущая рыночная цена GBOY?

GBOY оценивается в ₽, за последние 24 часа он изменился на -0.64%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у GBOY?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии GBOY сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен GBOY на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов GBOY?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 690782923.4204009, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов GBOY?

GBOY за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как GBOY показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme?

По сравнению с другими активами в сегменте Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme, динамика GBOY зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.