Сегодняшняя цена Galapagos Token

Текущая цена Galapagos Token (0.000001) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.15% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 0.000001 на USD составляет $ 0 за 0.000001.

На данный момент Galapagos Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 48,593, при оборотном предложении 999.91M 0.000001. В течение последних 24 часов, 0.000001 торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе 0.000001 изменился на -- за последний час и на +2.39% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Galapagos Token (0.000001)

Рыночная капитализация $ 48.59K$ 48.59K $ 48.59K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 48.59K$ 48.59K $ 48.59K Оборотное предложение 999.91M 999.91M 999.91M Общее предложение 999,910,608.186721 999,910,608.186721 999,910,608.186721

Текущая рыночная капитализация Galapagos Token составляет $ 48.59K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение 0.000001 составляет 999.91M, а общее предложение – 999910608.186721. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 48.59K.