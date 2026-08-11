Frame — это Ethereum L2, предназначенное для масштабирования внедрения NFT в экосистему Ethereum. Frame совместим с EVM и поддерживает все существующие инструменты Ethereum, включая MetaMask, Foundry, Hardhat и другие.

Какова текущая цена FRAME?

FRAME оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на --%.

Насколько быстро растёт сообщество FRAME?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену FRAME?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль FRAME в секторе Launchpad,Base Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов FRAME?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как FRAME соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽0.235591327654979744000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 1000000000.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.