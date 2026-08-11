Сегодняшняя цена foreskin

Текущая цена foreskin (HOOD) сегодня составляет $ 0 с изменением 7.22% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HOOD на USD составляет $ 0 за HOOD.

На данный момент foreskin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 25,015, при оборотном предложении 868.88M HOOD. В течение последних 24 часов, HOOD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00158288, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HOOD изменился на -0.18% за последний час и на +2.35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация foreskin (HOOD)

Рыночная капитализация $ 25.02K$ 25.02K $ 25.02K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 28.79K$ 28.79K $ 28.79K Оборотное предложение 868.88M 868.88M 868.88M Общее предложение 868,880,566.7647084 868,880,566.7647084 868,880,566.7647084

Текущая рыночная капитализация foreskin составляет $ 25.02K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HOOD составляет 868.88M, а общее предложение – 868880566.7647084. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 28.79K.