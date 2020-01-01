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Топ токенов категории Ончейн-игры по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Ончейн-игры. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002101
-0.10%
-3.41%
+1.75%
$ 200.99M
$ 3.66B
2
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003235
+0.89%
+4.27%
+8.53%
$ 32.50M
$ 1.95B
3
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03554
-0.36%
-4.15%
+4.84%
$ 27.37M
$ 1.95M
4
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.00551
+0.24%
-0.14%
-5.70%
$ 2.19M
$ 13.31M
5
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00905436
+0.01%
0.00%
-0.53%
$ 1.24M
$ 18.07K
6
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029985
0.00%
-0.00%
+2.32%
$ 899.54K
$ 136.31
7
Sovrun
Sovrun
SOVRN
$ 0.00100272
+0.15%
-0.02%
-1.47%
$ 838.50K
$ 424.15
8
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0.00204041
+0.30%
-0.03%
-15.91%
$ 612.14K
$ 1.20K
9
Fishing Frenzy
Fishing Frenzy
FISH
$ 0.00123127
0.00%
--
+2.86%
$ 337.97K
$ 45.75
10
Deputy Dawgs
Deputy Dawgs
DDAWGS
$ 1.02E-6
0.00%
-0.20%
+2.50%
$ 319.89K
--
11
VEE
VEE
VEE
$ 3.338E-5
-0.54%
-1.70%
+0.94%
$ 220.97K
--
12
Arrland RUM
Arrland RUM
RUM
$ 9.065E-5
0.00%
+2.60%
+12.51%
$ 98.28K
--
13
Fate Adventure
Fate Adventure
FA
$ 0.00459877
0.00%
-0.01%
+3.62%
$ 45.99K
$ 1.23
14
Fishwar
Fishwar
FISHW
$ 3.99E-6
0.00%
0.00%
+5.00%
$ 43.97K
--
15
TriviAgent by Virtuals
TriviAgent by Virtuals
TRIVI
$ 2.241E-5
0.00%
-2.80%
-7.40%
$ 17.98K
--
16
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003819
-1.10%
-2.94%
-1.98%
--
$ 15.06M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Ончейн-игры и почему они так популярны?
Токены категории Ончейн-игры представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 16 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $267.73M.
Какой токен из категории Ончейн-игры демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Ончейн-игры, отслеживаемых на MEXC, WIN продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.27% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Ончейн-игры находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 16 токенов категории Ончейн-игры, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Ончейн-игры относятся FLOKI, WIN, PLAY. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Ончейн-игры?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Ончейн-игры составляет примерно $267.73M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Ончейн-игры, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.