Какова текущая рыночная цена Eyed Exchange?

Eyed Exchange оценивается в ₽, за последние 24 часа он изменился на -5.11%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у EYED?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии EYED сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Eyed Exchange на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов EYED?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 888806131.574015, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Eyed Exchange?

Eyed Exchange за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как EYED показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, динамика EYED зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.