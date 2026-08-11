Сегодняшняя цена Exchange Request for Bitbon

Текущая цена Exchange Request for Bitbon (ERBB) сегодня составляет $ 0,779789 с изменением 2,35% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ERBB на USD составляет $ 0,779789 за ERBB.

На данный момент Exchange Request for Bitbon занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 292 059, при оборотном предложении 374,54K ERBB. В течение последних 24 часов, ERBB торговался в диапазоне от $ 0,768526 (минимум) до $ 0,810821 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,068, тогда как исторический минимум составил $ 0,692041.

В краткосрочной перспективе ERBB изменился на +0,27% за последний час и на -6,81% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2,41K.

Рыночная информация Exchange Request for Bitbon (ERBB)

Рыночная капитализация $ 292,06K$ 292,06K $ 292,06K Объем (24Ч) $ 2,41K$ 2,41K $ 2,41K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 292,29K$ 292,29K $ 292,29K Оборотное предложение 374,54K 374,54K 374,54K Общее предложение 374 835,7374993155 374 835,7374993155 374 835,7374993155

Текущая рыночная капитализация Exchange Request for Bitbon составляет $ 292,06K, при 24-часовом объеме торгов $ 2,41K. Циркулируещее обращение ERBB составляет 374,54K, а общее предложение – 374835.7374993155. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 292,29K.