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Топ токенов категории Маркетинг по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Маркетинг. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Adshares
Adshares
ADS
$ 0.401718
-0.81%
-0.00%
-0.36%
$ 15.57M
$ 62.32K
2
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02228
-0.13%
-2.74%
+11.72%
$ 10.36M
$ 5.07M
3
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.011589
-0.92%
-25.56%
+45.62%
$ 8.82M
$ 16.56M
4
BabyBoomToken
BabyBoomToken
BBT
$ 0.04226393
+0.13%
-0.10%
-5.91%
$ 7.26M
$ 76.29K
5
Layer3
Layer3
L3
$ 0.004487
+1.11%
-4.23%
+3.74%
$ 5.60M
$ 12.94M
6
LUCA
LUCA
LUCA
$ 0.365614
+0.02%
0.00%
-0.21%
$ 4.70M
$ 108.75K
7
Marina Protocol
Marina Protocol
BAY
$ 0.018014
-0.36%
-0.31%
+0.17%
$ 3.61M
$ 3.23M
8
HERBCOIN
HERBCOIN
HERB
$ 0.03289409
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.04M
$ 2.95K
9
SNPad
SNPad
SNPAD
$ 0.01048576
-0.12%
-0.00%
-2.33%
$ 2.94M
$ 738.91
10
Permission Coin
Permission Coin
ASK
$ 0.00010845
-0.06%
-0.00%
-0.54%
$ 2.51M
$ 140.09
11
Exchange Request for Bitbon
Exchange Request for Bitbon
ERBB
$ 0.771823
-0.03%
-0.05%
-8.82%
$ 289.08K
$ 3.03K
12
SyncVault
SyncVault
SVTS
$ 0.301078
+0.25%
-0.01%
+0.63%
$ 268.08K
$ 81.86K
13
Loud
Loud
LOUD
$ 0.00016471
0.00%
--
-2.13%
$ 164.69K
$ 46.54
14
Zelwin
Zelwin
ZLW
$ 0.000992
+0.10%
-0.10%
-2.65%
$ 71.75K
$ 6.82M
15
Chirpley
Chirpley
CHRP
$ 8.855E-5
+0.14%
-1.80%
+0.67%
$ 56.39K
--
16
SPIRA
SPIRA
SPIRA
$ 0.00023056
0.00%
--
+0.13%
$ 53.03K
$ 3.52
17
ZENKOKU
ZENKOKU
CDB
$ 3.745E-5
+0.46%
-5.60%
+4.78%
$ 35.87K
--
18
Belong
Belong
LONG
$ 0.00048209
+0.35%
-0.07%
+2.57%
$ 34.21K
$ 6.19K
19
Recon Raccoon
Recon Raccoon
RCON
$ 2.867E-5
+2.61%
-9.30%
-1.51%
$ 28.62K
--
20
Hashlink
Hashlink
HLINK
$ 1.66933E-7
0.00%
-0.70%
-0.83%
$ 15.85K
--
21
KOLZ
KOLZ
KOLZ
$ 1.58E-6
0.00%
-0.30%
+2.60%
$ 14.96K
--
22
GAG Token
GAG Token
GAG
$ 0.003648
+0.28%
-0.14%
+2.12%
--
$ 1.99M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Маркетинг и почему они так популярны?
Токены категории Маркетинг представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 22 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $65.42M.
Какой токен из категории Маркетинг демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Маркетинг, отслеживаемых на MEXC, LUCA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Маркетинг находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 22 токенов категории Маркетинг, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Маркетинг относятся ADS, PROMPT, COOKIE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Маркетинг?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Маркетинг составляет примерно $65.42M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Маркетинг, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.