Какова текущая цена Evernode?

Evernode (EVR) торгуется по цене ₽5.6292229748593776000, что отражает изменение цены на уровне -5.89% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Evernode в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Smart Contract Platform,Layer 2 (L2),DePIN, EVR часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется EVR?

За последние 24 часа объем торгов EVR составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Evernode в обращении?

Сегодня в обращении находится 36170027.013 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг EVR?

В настоящее время Evernode занимает рейтинг №1970 с рыночной капитализацией ₽406729073.5391205280000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Evernode за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -5.89%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Evernode соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Smart Contract Platform,Layer 2 (L2),DePIN EVR демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.