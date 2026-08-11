Сегодняшняя цена EquiFold

Текущая цена EquiFold (EQUI) сегодня составляет $ 0 с изменением 2.27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EQUI на USD составляет $ 0 за EQUI.

На данный момент EquiFold занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9,112.71, при оборотном предложении 648.48M EQUI. В течение последних 24 часов, EQUI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе EQUI изменился на +0.39% за последний час и на -72.69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация EquiFold (EQUI)

Рыночная капитализация $ 9.11K$ 9.11K $ 9.11K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 13.93K$ 13.93K $ 13.93K Оборотное предложение 648.48M 648.48M 648.48M Общее предложение 991,585,769.3559005 991,585,769.3559005 991,585,769.3559005

Текущая рыночная капитализация EquiFold составляет $ 9.11K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение EQUI составляет 648.48M, а общее предложение – 991585769.3559005. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13.93K.