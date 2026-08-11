Какова реальная цена Emerald Security Token сегодня?

Текущая цена Emerald Security Token составляет ₽103.999626979472000, за последние 24 часа она изменилась на --%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для EMRL.D?

EMRL.D торговался в диапазоне от ₽0E-14 до ₽0E-14, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Emerald Security Token сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется EMRL.D?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что EMRL.D демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Emerald Security Token в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽2606730598.5138250336000 Emerald Security Token занимает #567 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли EMRL.D?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Emerald Security Token соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽151.884347315344000, а ATL — ₽80.2069065625856000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение EMRL.D?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (25000000.0 токенов), производительность категории в рамках Polygon Ecosystem,Real World Assets (RWA) и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.