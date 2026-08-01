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Текущая цена Dungeon Labs сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация DLABS составляет 16 784,44 USD. Отслеживайте обновления цен DLABS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Dungeon Labs сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация DLABS составляет 16 784,44 USD. Отслеживайте обновления цен DLABS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Dungeon Labs (DLABS)

Не в листинге

Текущая цена 1 DLABS в USD:

$0,000000167844
$0,000000167844$0,000000167844
-0,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Dungeon Labs (DLABS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 05:19:17 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Dungeon Labs

Текущая цена Dungeon Labs (DLABS) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DLABS на USD составляет $ 0 за DLABS.

На данный момент Dungeon Labs занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16 784,44, при оборотном предложении 100,00B DLABS. В течение последних 24 часов, DLABS торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DLABS изменился на -- за последний час и на +10,78% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Dungeon Labs (DLABS)

$ 16,78K
$ 16,78K$ 16,78K

--
----

$ 16,78K
$ 16,78K$ 16,78K

100,00B
100,00B 100,00B

100 000 000 000,0
100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Dungeon Labs составляет $ 16,78K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DLABS составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,78K.

История цен Dungeon Labs в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+10,78%

+10,78%

История цен Dungeon Labs (DLABS) в USD

За сегодня изменение цены Dungeon Labs на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Dungeon Labs на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Dungeon Labs на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Dungeon Labs на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-26,02%
60 дней$ 0--
90 дней----

Прогноз цены Dungeon Labs

Прогноз цены Dungeon Labs (DLABS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DLABS в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Dungeon Labs (DLABS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Dungeon Labs потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник Dungeon Labs (DLABS)

Официальный веб-сайт

Категория :

Base EcosystemGaming (GameFi)Trading Bots

О Dungeon Labs

Какова текущая цена торговли Dungeon Labs?

Dungeon Labs (DLABS) в настоящее время оценивается в ₽ RUB, что отражает изменение цены на уровне --% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены Dungeon Labs сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Trading Bots. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по DLABS?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение Dungeon Labs на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #9146 место по рыночной капитализации, составляющей ₽1255809.711553474112000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов DLABS?

При наличии 100000000000.0 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой Dungeon Labs?

Диапазон цен между ₽0E-14 и ₽0E-14 за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как Dungeon Labs сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Trading Bots, DLABS продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.

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Страница обновлена: 2026-08-11 05:19:17 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Dungeon Labs (DLABS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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