Какова реальная цена Dumb Money сегодня?

Текущая цена Dumb Money составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на 10.76%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для DUMBMONEY?

DUMBMONEY торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Dumb Money сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется DUMBMONEY?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что DUMBMONEY демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Dumb Money в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽7052297.0073410736000 Dumb Money занимает #5872 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли DUMBMONEY?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Dumb Money соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽0.077664527192252896000, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение DUMBMONEY?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (1000000000.0 токенов), производительность категории в рамках Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.