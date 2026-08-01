Сегодняшняя цена Dominion

Текущая цена Dominion (DOM) сегодня составляет $ 0 с изменением 3.35% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DOM на USD составляет $ 0 за DOM.

На данный момент Dominion занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 22,342, при оборотном предложении 100.00B DOM. В течение последних 24 часов, DOM торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DOM изменился на +0.52% за последний час и на +2.85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Dominion (DOM)

Рыночная капитализация $ 22.34K$ 22.34K $ 22.34K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 22.34K$ 22.34K $ 22.34K Оборотное предложение 100.00B 100.00B 100.00B Общее предложение 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Dominion составляет $ 22.34K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DOM составляет 100.00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 22.34K.