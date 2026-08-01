Цена Dogechain (DC)
Текущая цена Dogechain (DC) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DC на USD составляет $ 0 за DC.
На данный момент Dogechain занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2,061,739, при оборотном предложении 96.92B DC. В течение последних 24 часов, DC торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00462755, тогда как исторический минимум составил $ 0.
В краткосрочной перспективе DC изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.
Текущая рыночная капитализация Dogechain составляет $ 2.06M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DC составляет 96.92B, а общее предложение – 169576384737.7423. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3.61M.
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0.00%
0.00%
За сегодня изменение цены Dogechain на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Dogechain на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Dogechain на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Dogechain на USD составило --.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|0.00%
|60 дней
|$ 0
|+8,893.97%
|90 дней
|--
|--
В 2040 году цена Dogechain потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
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Какова текущая цена Dogechain?
Dogechain торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере --%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.
Как DC соотносится с мировым крипторынком?
Его суточное изменение в размере --% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если DC превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.
Как Dogechain показывает себя по сравнению с токенами категории Smart Contract Platform,Ethereum Ecosystem,Dogechain Ecosystem?
В рамках сегмента Smart Contract Platform,Ethereum Ecosystem,Dogechain Ecosystem DC демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.
Какова сегодня рыночная капитализация Dogechain?
Рыночная капитализация ₽154259055.3446256272000 ставит DC на 9918-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.
Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?
Сегодня цены колебались от ₽0E-14 до ₽0E-14, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.
Насколько активно торгуется DC?
Dogechain обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.
Как предложение влияет на оценку DC?
При наличии в обращении 96920012053.49341 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.
|Время (UTC+8)
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