Какова текущая цена Divvy?

Divvy торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -61.47%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как DIVVY соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -61.47% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если DIVVY превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Divvy показывает себя по сравнению с токенами категории Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem DIVVY демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Divvy?

Рыночная капитализация ₽3333150.6347543152000 ставит DIVVY на 7326-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется DIVVY?

Divvy обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку DIVVY?

При наличии в обращении 996939392.924278 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.