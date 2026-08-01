Сегодняшняя цена deflock

Текущая цена deflock (DEFLOCK) сегодня составляет $ 0 с изменением 21,62% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DEFLOCK на USD составляет $ 0 за DEFLOCK.

На данный момент deflock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 183 686, при оборотном предложении 999,96M DEFLOCK. В течение последних 24 часов, DEFLOCK торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DEFLOCK изменился на -7,47% за последний час и на +96,47% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 23,36K.

Рыночная информация deflock (DEFLOCK)

Рыночная капитализация $ 183,69K$ 183,69K $ 183,69K Объем (24Ч) $ 23,36K$ 23,36K $ 23,36K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 183,69K$ 183,69K $ 183,69K Оборотное предложение 999,96M 999,96M 999,96M Общее предложение 999 964 880,0 999 964 880,0 999 964 880,0

Текущая рыночная капитализация deflock составляет $ 183,69K, при 24-часовом объеме торгов $ 23,36K. Циркулируещее обращение DEFLOCK составляет 999,96M, а общее предложение – 999964880.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 183,69K.