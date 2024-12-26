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Цена DeFi Pulse Index (DPI)

USD

График цены DeFi Pulse Index (DPI) в реальном времени

$153.96
$153.96$153.96
-2.50%(1D)

Цена DeFi Pulse Index (DPI) сегодня

Текущая цена DeFi Pulse Index (DPI) сегодня составляет 153.96 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 25.96M USD. Цена DPI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка DeFi Pulse Index:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 26.19K USD
- Изменение цены DeFi Pulse Index в течение дня составляет -2.54%
- Оборотное предложение составляет 169.01K USD

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Ценовые показатели DeFi Pulse Index (DPI) - USD

За сегодня изменение цены DeFi Pulse Index на USD составило $ -4.0207144521993.
За последние 30 дней изменение цены DeFi Pulse Index на USD составило $ +55.9752064080.
За последние 60 дней изменение цены DeFi Pulse Index на USD составило $ +162.7301158560.
За последние 90 дней изменение цены DeFi Pulse Index на USD составило $ +69.05646778454409.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -4.0207144521993-2.54%
30 дней$ +55.9752064080+36.36%
60 дней$ +162.7301158560+105.70%
90 дней$ +69.05646778454409+81.34%

Анализ цен DeFi Pulse Index (DPI)

Ознакомьтесь с последним анализом цен DeFi Pulse Index: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 152.5
$ 152.5$ 152.5

$ 158.54
$ 158.54$ 158.54

$ 656.49
$ 656.49$ 656.49

+0.83%

-2.54%

-6.78%

Рыночная информация DeFi Pulse Index (DPI)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 25.96M
$ 25.96M$ 25.96M

$ 26.19K
$ 26.19K$ 26.19K

169.01K
169.01K 169.01K

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Источник DeFi Pulse Index (DPI)

Официальный веб-сайт

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DPI на местную валюту

1 DPI к AUD
A$246.336
1 DPI к GBP
120.0888
1 DPI к EUR
147.8016
1 DPI к USD
$153.96
1 DPI к MYR
RM689.7408
1 DPI к TRY
5,422.4712
1 DPI к JPY
¥24,230.2248
1 DPI к RUB
15,363.6684
1 DPI к INR
13,142.0256
1 DPI к IDR
Rp2,483,225.4588
1 DPI к PHP
9,031.2936
1 DPI к EGP
￡E.7,818.0888
1 DPI к BRL
R$976.1064
1 DPI к CAD
C$220.1628
1 DPI к BDT
18,367.428
1 DPI к NGN
237,959.0364
1 DPI к UAH
6,444.7656
1 DPI к VES
Bs7,851.96
1 DPI к PKR
Rs42,790.1028
1 DPI к KZT
79,648.1268
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HK$1,197.8088
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