Какова текущая цена DeepBot?

DeepBot торгуется по цене ₽0.28831591840817920000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 5.13%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как DEEPAI соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 5.13% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если DEEPAI превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как DeepBot показывает себя по сравнению с токенами категории NFT,Meme,Ethereum Ecosystem,AI Meme?

В рамках сегмента NFT,Meme,Ethereum Ecosystem,AI Meme DEEPAI демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация DeepBot?

Рыночная капитализация ₽28830993.3956549120000 ставит DEEPAI на 3898-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.270051372033175040000 до ₽0.275627384839502080000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется DEEPAI?

DeepBot обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку DEEPAI?

При наличии в обращении 100000000.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.