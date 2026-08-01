Сегодняшняя цена Cyclo cysFLR

Текущая цена Cyclo cysFLR (CYSFLR) сегодня составляет $ 0,087384 с изменением 0,98% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CYSFLR на USD составляет $ 0,087384 за CYSFLR.

На данный момент Cyclo cysFLR занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 27 825, при оборотном предложении 318,37K CYSFLR. В течение последних 24 часов, CYSFLR торговался в диапазоне от $ 0,087257 (минимум) до $ 0,087571 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,331135, тогда как исторический минимум составил $ 0,085499.

В краткосрочной перспективе CYSFLR изменился на +0,13% за последний час и на -4,82% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,23.

Рыночная информация Cyclo cysFLR (CYSFLR)

Рыночная капитализация $ 27,83K$ 27,83K $ 27,83K Объем (24Ч) $ 1,23$ 1,23 $ 1,23 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 27,83K$ 27,83K $ 27,83K Оборотное предложение 318,37K 318,37K 318,37K Общее предложение 318 371,5132060542 318 371,5132060542 318 371,5132060542

Текущая рыночная капитализация Cyclo cysFLR составляет $ 27,83K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,23. Циркулируещее обращение CYSFLR составляет 318,37K, а общее предложение – 318371.5132060542. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 27,83K.