Сегодняшняя цена Cuh

Текущая цена Cuh (CUH) сегодня составляет $ 0 с изменением 45,81% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CUH на USD составляет $ 0 за CUH.

На данный момент Cuh занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 13 208,4, при оборотном предложении 943,65M CUH. В течение последних 24 часов, CUH торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CUH изменился на -1,27% за последний час и на -85,81% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Cuh (CUH)

Рыночная капитализация $ 13,21K$ 13,21K $ 13,21K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 13,21K$ 13,21K $ 13,21K Оборотное предложение 943,65M 943,65M 943,65M Общее предложение 943 651 978,829299 943 651 978,829299 943 651 978,829299

Текущая рыночная капитализация Cuh составляет $ 13,21K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CUH составляет 943,65M, а общее предложение – 943651978.829299. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13,21K.