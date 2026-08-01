Сегодняшняя цена Crustafarianism

Текущая цена Crustafarianism (CRUST) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,26% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CRUST на USD составляет $ 0 за CRUST.

На данный момент Crustafarianism занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 49 433, при оборотном предложении 999,90M CRUST. В течение последних 24 часов, CRUST торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,0041816, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CRUST изменился на +0,43% за последний час и на -0,45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Crustafarianism (CRUST)

Рыночная капитализация $ 49,43K$ 49,43K $ 49,43K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 49,43K$ 49,43K $ 49,43K Оборотное предложение 999,90M 999,90M 999,90M Общее предложение 999 897 745,889098 999 897 745,889098 999 897 745,889098

Текущая рыночная капитализация Crustafarianism составляет $ 49,43K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CRUST составляет 999,90M, а общее предложение – 999897745.889098. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 49,43K.