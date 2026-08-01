Сегодняшняя цена ConLaunch

Текущая цена ConLaunch (CLAUNCH) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,17% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CLAUNCH на USD составляет $ 0 за CLAUNCH.

На данный момент ConLaunch занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 24 088, при оборотном предложении 100,00B CLAUNCH. В течение последних 24 часов, CLAUNCH торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CLAUNCH изменился на -- за последний час и на +1,65% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация ConLaunch (CLAUNCH)

Рыночная капитализация $ 24,09K$ 24,09K $ 24,09K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 24,09K$ 24,09K $ 24,09K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Текущая рыночная капитализация ConLaunch составляет $ 24,09K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CLAUNCH составляет 100,00B, а общее предложение – 99999999999.99998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 24,09K.