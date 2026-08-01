Сегодняшняя цена ComputeBase

Текущая цена ComputeBase (COMPUTE) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,30% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации COMPUTE на USD составляет $ 0 за COMPUTE.

На данный момент ComputeBase занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16 233,31, при оборотном предложении 100,00B COMPUTE. В течение последних 24 часов, COMPUTE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе COMPUTE изменился на +0,09% за последний час и на +1,58% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация ComputeBase (COMPUTE)

Рыночная капитализация $ 16,23K$ 16,23K $ 16,23K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 16,23K$ 16,23K $ 16,23K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация ComputeBase составляет $ 16,23K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение COMPUTE составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,23K.