Сегодняшняя цена Community Alliance Token

Текущая цена Community Alliance Token (COMAT) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,72% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации COMAT на USD составляет $ 0 за COMAT.

На данный момент Community Alliance Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 380 488, при оборотном предложении 698,99M COMAT. В течение последних 24 часов, COMAT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00120444, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе COMAT изменился на +0,68% за последний час и на +8,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,22K.

Рыночная информация Community Alliance Token (COMAT)

Рыночная капитализация $ 380,49K$ 380,49K $ 380,49K Объем (24Ч) $ 3,22K$ 3,22K $ 3,22K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 380,49K$ 380,49K $ 380,49K Оборотное предложение 698,99M 698,99M 698,99M Общее предложение 698 990 876,40266 698 990 876,40266 698 990 876,40266

Текущая рыночная капитализация Community Alliance Token составляет $ 380,49K, при 24-часовом объеме торгов $ 3,22K. Циркулируещее обращение COMAT составляет 698,99M, а общее предложение – 698990876.40266. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 380,49K.