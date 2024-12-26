Цена Christianity Coin (CHRIST)
Текущая цена Christianity Coin (CHRIST) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 100.44K USD. Цена CHRIST к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Christianity Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 6.39K USD
- Изменение цены Christianity Coin в течение дня составляет -0.24%
- Оборотное предложение составляет 999.96M USD
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За сегодня изменение цены Christianity Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Christianity Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Christianity Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Christianity Coin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.24%
|30 дней
|$ 0
|-81.67%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Christianity Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.71%
-0.24%
-25.92%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
We are a coalition of like-minded Christians who were tired of seeing our Lord and Savior’s name used for scam and manipulation in the memecoin realm. Christianity Coin will safeguard Christ’s name and mission on the blockchain, create a community where Christians in crypto feel at home, and donate to charitable organizations if our community achieves prosperity. The Crusaders hope to pioneer #ShareFi and be the market leader in #FaithFi This space will be proud of the mission and execution of our Crusaders… our charity wallet, protected by multi-sig, is earmarked for charity. First $81k donated to charity on May 22nd to combat child trafficking. $Christ https://app.endaoment.org/christianitycoin
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