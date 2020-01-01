Токеномика Christianity Coin (CHRIST) Откройте для себя ключевую информацию о Christianity Coin (CHRIST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Christianity Coin (CHRIST) We are a coalition of like-minded Christians who were tired of seeing our Lord and Savior’s name used for scam and manipulation in the memecoin realm. Christianity Coin will safeguard Christ’s name and mission on the blockchain, create a community where Christians in crypto feel at home, and donate to charitable organizations if our community achieves prosperity. The Crusaders hope to pioneer #ShareFi and be the market leader in #FaithFi This space will be proud of the mission and execution of our Crusaders… our charity wallet, protected by multi-sig, is earmarked for charity. First $81k donated to charity on May 22nd to combat child trafficking. $Christ https://app.endaoment.org/christianitycoin Официальный сайт: https://christianitysol.netlify.app/ Купить CHRIST сейчас!

Токеномика и анализ цен Christianity Coin (CHRIST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Christianity Coin (CHRIST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40,95K $ 40,95K $ 40,95K Общее предложение: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M Оборотное предложение: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,95K $ 40,95K $ 40,95K Исторический максимум: $ 0,00155678 $ 0,00155678 $ 0,00155678 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Christianity Coin (CHRIST)

Токеномика Christianity Coin (CHRIST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Christianity Coin (CHRIST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHRIST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHRIST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHRIST, изучите текущую цену CHRIST!

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