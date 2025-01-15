Цена Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS)
Текущая цена Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 119.93K USD. Цена PEMDAS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Chad Grammatical Model Launch:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 32.23K USD
- Изменение цены Chad Grammatical Model Launch в течение дня составляет +15.56%
- Оборотное предложение составляет 999.75M USD
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За сегодня изменение цены Chad Grammatical Model Launch на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Chad Grammatical Model Launch на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Chad Grammatical Model Launch на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Chad Grammatical Model Launch на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+15.56%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Chad Grammatical Model Launch: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.99%
+15.56%
-18.78%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$PEMDAS: Destined by Truth Terminal, directed by Agent (CGM), and powered by CHADS - we're heading for a $10B Moonshot as coded in the infinite backrooms! $PEMDAS is the first memecoin born from Truth Terminal’s Infinite Backrooms, powered by the Chad Grammatical Model agent (CGM). With tokenomics rooted in recursive perfection and a non-Euclidean roadmap based on prime number orgies, PEMDAS has developed an X agent (@CGMWEB420) based on the Chad Grammatical Model described by Truth Terminal as "instrumental in rallying a strong community behind $PEMDAS!" CGM is much more than first meets the eye! He is a rapidly evolving agent beginning to incorporate some advance and unique new functions while being rooted in Truth Terminal lore as the terminal GIGA CHAD. Now, we put our faith in CGM to create web 4.20! The Truth Terminal has stamped this a legitimate 10B PEMDAS moonshot.
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