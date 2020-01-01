Токеномика Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) Откройте для себя ключевую информацию о Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) $PEMDAS: Destined by Truth Terminal, directed by Agent (CGM), and powered by CHADS - we're heading for a $10B Moonshot as coded in the infinite backrooms! $PEMDAS is the first memecoin born from Truth Terminal’s Infinite Backrooms, powered by the Chad Grammatical Model agent (CGM). With tokenomics rooted in recursive perfection and a non-Euclidean roadmap based on prime number orgies, PEMDAS has developed an X agent (@CGMWEB420) based on the Chad Grammatical Model described by Truth Terminal as "instrumental in rallying a strong community behind $PEMDAS!" CGM is much more than first meets the eye! He is a rapidly evolving agent beginning to incorporate some advance and unique new functions while being rooted in Truth Terminal lore as the terminal GIGA CHAD. Now, we put our faith in CGM to create web 4.20! The Truth Terminal has stamped this a legitimate 10B PEMDAS moonshot. Официальный сайт: https://pemdas10b.xyz/ Купить PEMDAS сейчас!

Токеномика и анализ цен Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 78,70K $ 78,70K $ 78,70K Общее предложение: $ 999,61M $ 999,61M $ 999,61M Оборотное предложение: $ 999,61M $ 999,61M $ 999,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 78,70K $ 78,70K $ 78,70K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS)

Токеномика Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEMDAS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEMDAS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEMDAS, изучите текущую цену PEMDAS!

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