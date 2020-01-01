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Топ токенов категории Экосистема World Chain по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема World Chain. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00089
0,00%
+0,03%
+0,03%
$ 74,86B
$ 67,17M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64 091,05
+0,19%
-1,84%
-0,43%
$ 7,45B
$ 2,11
3
Линк
Линк
LINK
$ 8,282
+0,50%
-0,90%
+0,76%
$ 5,43B
$ 39,57K
4
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0,3371
+0,33%
+4,32%
+4,16%
$ 1,14B
$ 3,03M
5
EURC
EURC
EURC
$ 1,15
0,00%
-0,00%
0,00%
$ 452,43M
$ 24,20M
6
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1,092
0,00%
0,00%
0,00%
$ 51,62M
--
7
Brazilian real
Brazilian real
WBRL
$ 0,196831
+0,60%
0,00%
+0,37%
$ 1,62M
$ 179,13
8
BiLira
BiLira
TRYB
$ 0,02028445
0,00%
--
-3,84%
$ 1,26M
$ 41,86
9
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0,998111
+0,06%
-0,01%
+0,14%
$ 1,09M
$ 75,24K
10
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5,643E-5
+0,02%
-0,10%
+0,98%
$ 1,05M
--
11
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1,001
+0,14%
-0,00%
-0,10%
$ 352,05K
$ 665,03
12
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0,03411909
+0,09%
-0,01%
-8,64%
$ 341,21K
$ 8,58
13
DNA Token
DNA Token
DNA
$ 2,93185E-7
+0,66%
-1,00%
+1,52%
$ 108,17K
--
14
Colombian Peso
Colombian Peso
WCOP
$ 0,00032285
0,00%
+0,03%
+3,39%
$ 89,39K
$ 1,24K
15
Bowser
Bowser
BOWSER
$ 1,80975E-7
0,00%
+0,30%
+2,71%
$ 76,13K
--
16
Chilean Peso
Chilean Peso
WCLP
$ 0,00109878
0,00%
0,00%
+0,34%
$ 70,27K
$ 232,66
17
Mexican Peso
Mexican Peso
WMXN
$ 0,058144
+0,01%
0,00%
+0,78%
$ 56,33K
$ 173,06
18
Peruvian Sol
Peruvian Sol
WPEN
$ 0,308784
+0,15%
-0,00%
-0,47%
$ 37,97K
$ 446,16

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема World Chain и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема World Chain представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 18 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $89.39B.
Какой токен из категории Экосистема World Chain демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема World Chain, отслеживаемых на MEXC, WLD продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.32% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема World Chain находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 18 токенов категории Экосистема World Chain, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема World Chain относятся USDC, WBTC, LINK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема World Chain?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема World Chain составляет примерно $89.39B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема World Chain, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.