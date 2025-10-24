Что такое DeVoid (DVD)

DeVoid is a fully automated volatility farming platform, purpose-built to capture value from nonstop price swings on decentralized exchanges (DEXs). Instead of chasing pumps or speculating on the next 100x, DeVoid farms the one constant in crypto, volatility, turning chaotic market movements into compounding yield, 24/7. Unlike wrappers or forks, DeVoid was built from the ground up with one of the fastest execution engines in the market, enabling precise entries and exits across even illiquid pools. Tested through four months of simulations and live capital deployment, the platform has consistently delivered strong results, averaging around 30% monthly yield from volatility farming alone. DeVoid is designed for all traders: professionals can fine-tune granular strategies, while newcomers can start instantly with pre-tuned templates proven in live markets. Once parameters are set, the system loops indefinitely, no manual babysitting required. With one click to start and infinite ways to optimize, DeVoid makes it possible to farm volatility correctly and reliably.

Источник DeVoid (DVD) Официальный веб-сайт

Прогноз цены DeVoid (USD)

Сколько будет стоить DeVoid (DVD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DeVoid (DVD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DeVoid.

DVD на местную валюту

Токеномика DeVoid (DVD)

Понимание токеномики DeVoid (DVD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DVD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DeVoid (DVD) Сколько стоит DeVoid (DVD) на сегодня? Актуальная цена DVD в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DVD в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DVD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация DeVoid? Рыночная капитализация DVD составляет $ 65,45K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DVD? Циркулирующее предложение DVD составляет 500,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) DVD? DVD достиг максимальной цены (ATH) в 0,00113122 USD . Какова была минимальная цена DVD за все время (ATL)? DVD достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов DVD? Объем торгов за последние 24 часа для DVD составляет -- USD . Вырастет ли DVD в цене в этом году? DVD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DVD для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии DeVoid (DVD)