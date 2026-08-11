Сегодняшняя цена Vtrading

Текущая цена Vtrading (VTRADING) сегодня составляет $ 0 с изменением 29,55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VTRADING на USD составляет $ 0 за VTRADING.

На данный момент Vtrading занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 184 740, при оборотном предложении 1,00B VTRADING. В течение последних 24 часов, VTRADING торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,075753, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе VTRADING изменился на -7,55% за последний час и на -71,61% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2,04K.

Рыночная информация Vtrading (VTRADING)

Рыночная капитализация $ 184,74K$ 184,74K $ 184,74K Объем (24Ч) $ 2,04K$ 2,04K $ 2,04K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 184,74K$ 184,74K $ 184,74K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Vtrading составляет $ 184,74K, при 24-часовом объеме торгов $ 2,04K. Циркулируещее обращение VTRADING составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 184,74K.