Сегодняшняя цена Panther AI

Текущая цена Panther AI (PAI) сегодня составляет $ 0,00443869 с изменением 0,46% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PAI на USD составляет $ 0,00443869 за PAI.

На данный момент Panther AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2 108 354, при оборотном предложении 278,87M PAI. В течение последних 24 часов, PAI торговался в диапазоне от $ 0,00443103 (минимум) до $ 0,00449165 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,174693, тогда как исторический минимум составил $ 0,00364663.

В краткосрочной перспективе PAI изменился на -0,07% за последний час и на +1,04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 45,15.

Рыночная информация Panther AI (PAI)

Рыночная капитализация $ 2,11M$ 2,11M $ 2,11M Объем (24Ч) $ 45,15$ 45,15 $ 45,15 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 2,11M$ 2,11M $ 2,11M Оборотное предложение 278,87M 278,87M 278,87M Общее предложение 475 000 004,0 475 000 004,0 475 000 004,0

Текущая рыночная капитализация Panther AI составляет $ 2,11M, при 24-часовом объеме торгов $ 45,15. Циркулируещее обращение PAI составляет 278,87M, а общее предложение – 475000004.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,11M.