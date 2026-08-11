Сегодняшняя цена ROAI Scalper

Текущая цена ROAI Scalper (ROAI) сегодня составляет $ 0,01061553 с изменением 2,80% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ROAI на USD составляет $ 0,01061553 за ROAI.

На данный момент ROAI Scalper занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 008 475, при оборотном предложении 95,00M ROAI. В течение последних 24 часов, ROAI торговался в диапазоне от $ 0,01058215 (минимум) до $ 0,01100139 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01432581, тогда как исторический минимум составил $ 0,0026674.

В краткосрочной перспективе ROAI изменился на -- за последний час и на +4,08% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 47,94.

Рыночная информация ROAI Scalper (ROAI)

Рыночная капитализация $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Объем (24Ч) $ 47,94$ 47,94 $ 47,94 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,06M$ 1,06M $ 1,06M Оборотное предложение 95,00M 95,00M 95,00M Общее предложение 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация ROAI Scalper составляет $ 1,01M, при 24-часовом объеме торгов $ 47,94. Циркулируещее обращение ROAI составляет 95,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,06M.