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Топ токенов категории Стратегические игры по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Стратегические игры. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.11636
+0.50%
-8.22%
+63.22%
$ 11.86M
$ 1.41M
2
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.02971
+0.34%
-6.73%
+12.80%
$ 7.36M
$ 2.01M
3
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00316638
+0.30%
+0.02%
+6.71%
$ 4.20M
$ 5.52K
4
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.0041839
+0.15%
--
+4.15%
$ 2.03M
$ 47.69
5
PIXL
PIXL
PIXL
$ 0.00246594
+0.34%
-0.09%
-5.07%
$ 1.23M
$ 632.45
6
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.05557E-7
-0.03%
-6.10%
-4.43%
$ 1.11M
--
7
BLOCKLORDS
BLOCKLORDS
LRDS
$ 0.01806314
+0.06%
-0.02%
-6.74%
$ 981.97K
$ 13.31K
8
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00297931
0.00%
-0.00%
-1.40%
$ 893.79K
$ 4.79K
9
Matchain
Matchain
MAT
$ 0.03788
-0.05%
+1.45%
-0.08%
$ 616.24K
$ 1.47M
10
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0.00204041
+0.30%
-0.03%
-15.91%
$ 612.14K
$ 1.20K
11
Warped
Warped
WARPED
$ 6.282E-5
0.00%
-2.70%
-3.77%
$ 580.33K
--
12
Dragon Coin
Dragon Coin
DGN
$ 0.00037911
-1.44%
-0.07%
-4.54%
$ 449.42K
$ 9.94K
13
My DeFi Pet
My DeFi Pet
DPET
$ 0.00389724
0.00%
--
+0.02%
$ 195.76K
$ 131.63
14
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00035021
-3.22%
-0.03%
-8.58%
$ 190.25K
$ 644.29
15
BNBOFLEGENDS
BNBOFLEGENDS
BOL
$ 0.00014815
+0.06%
-0.01%
+1.00%
$ 135.20K
$ 118.52
16
Medieval Empires
Medieval Empires
MEE
$ 0.0001948
0.00%
-1.72%
-6.03%
$ 108.97K
$ 43.21M
17
HDOKI
HDOKI
OKI
$ 2.498E-5
0.00%
+2.00%
-0.32%
$ 99.91K
--
18
FaraLand
FaraLand
FARA
$ 0.00194278
0.00%
--
-0.10%
$ 84.71K
$ 1.62
19
Honeyland
Honeyland
HXD
$ 9.12E-5
-0.09%
+5.30%
+4.48%
$ 70.63K
--
20
SpartaDEX
SpartaDEX
SPARTA
$ 0.0014937
0.00%
--
-0.95%
$ 59.33K
$ 1.07
21
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0.0007097
0.00%
0.00%
+11.86%
$ 47.56K
$ 1.20
22
Seascape Crowns
Seascape Crowns
CWS
$ 0.00515066
+0.25%
-0.04%
-5.99%
$ 39.38K
$ 510.16
23
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.00076611
+0.04%
-0.02%
+4.83%
$ 31.22K
$ 19.50
24
Wizardia
Wizardia
WZRD
$ 9.471E-5
-3.00%
+13.20%
-45.40%
$ 28.41K
--
25
SkyNity SkyDust
SkyNity SkyDust
SDT
$ 0.00070641
0.00%
--
-0.68%
$ 27.37K
$ 5.94
26
Pankito
Pankito
PAN
$ 0.00042507
0.00%
0.00%
-0.52%
$ 25.50K
$ 1.99
27
SGC
SGC
SGC
$ 3.82E-6
0.00%
-5.80%
+7.30%
$ 25.22K
--
28
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 3.707E-5
+1.31%
-32.70%
-32.76%
$ 23.72K
--
29
Legends of Elysium
Legends of Elysium
LOE
$ 0.00012939
0.00%
+0.00%
-0.39%
$ 14.04K
$ 1.63K
30
Utgard
Utgard
UTG
$ 3.23E-5
0.00%
-24.70%
-0.03%
$ 11.63K
--
31
COP
COP
COP
$ 0.000298
-0.03%
+3.44%
+3.58%
--
$ 210.50M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Стратегические игры и почему они так популярны?
Токены категории Стратегические игры представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 31 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $33.16M.
Какой токен из категории Стратегические игры демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Стратегические игры, отслеживаемых на MEXC, WZRD продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 13.20% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Стратегические игры находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 31 токенов категории Стратегические игры, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Стратегические игры относятся ACE, MAVIA, SPS. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Стратегические игры?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Стратегические игры составляет примерно $33.16M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Стратегические игры, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.